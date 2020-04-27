Запаморочення від успіхів. Помічник Путіна оцінив шанси Росії швидко вийти з кризи

Росія здатна швидко відновитися після економічної кризи. Про це в інтерв’ю телеканалу «Росія 24» розповів екс-глава Мінекономрозвитку, помічник президента Росії Максим Орєшкін.

«У Росії є всі ресурси для того, щоб відновлення з поточного економічної кризи було максимально швидким», — заявив Орєшкін, зазначивши, що ситуація, що склалася масштабніше світової фінансової кризи 2008-2009 років.

За його словами, російська економіка підійшла більш підготовленою до цієї ситуації, зараз у неї є ресурси, що дозволяють вирішувати частину проблем. У той же час, світова економічна криза настільки серйозний, що повністю залишитися «острівцем стабільності» неможливо. Найважливіше зараз для країни — зберегти якомога більше компаній і робочих місць, щоб після зняття обмежень у зв’язку з пандемією люди змогли швидко повернутися до звичного способу життя.