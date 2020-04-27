7 продуктів для прискорення метаболізму

Метаболізм – це обмін речовин, то, через що організм людини постійно відчуває потребу в елементах, що містять в собі енергетичну цінність. Вживання продуктів харчування сприяє підтримці енергії людини на високому рівні. Як часто ми чули про тих, хто ведуть малорухливий спосіб життя і багато їдять, але при цьому не поправляються через хороший метаболізм? Якщо у вас все інакше – це не привід для розладу.Ми склали список з семи продуктів харчування, регулярно вживаючи які, ви зможете прискорити і поліпшити свій метаболізм.

Ягоди

Корисними є практично всі їстівні види ягід. Вони не тільки значно прискорюють метаболізм, але і мають чудовий смак. У ягодах міститься велика кількість клітковини і антиоксидантів. Безсумнівна перевага ягід в тому, що з їх використанням можна приготувати безліч цікавих десертів.

Лосось

Цей вид риби не тільки прискорює метаболізм, але і дуже сприятливо впливає на стан шкіри. Хто за апетитними суші?

Шпинат

У складі цієї їстівної рослини міститься велика кількість вітаміну B, який не тільки прискорює обмін речовин, але і покращує стан всіх м’язів тіла.

Яловичина

Всі продукти тваринного походження з високим вмістом білка сприятливо впливають на метаболізм. Але найкращим варіантом є яловиче м’ясо: його регулярне вживання – це дуже дієвий спосіб прискорення обміну речовин.

Перець

Всі знають про користь перцю. Даний продукт не тільки покращує метаболізм, але і знижує апетит. Однак з використанням перцю в ваших стравах потрібно знати міру: якщо регулярно вживати його у великих кількостях, то гастрит не змусить себе довго чекати.

Яйця

На заході було проведено дослідження за участю повних жінок. Протягом двох місяців вони їли на сніданок всього лише два яйця, зварених круто, замість звичних страв. В результаті експерименту 84% випробовуваних втратили кілька зайвих сантиметрів в талії.

Дика спаржа

Не тільки поліпшити свій обмін речовин, але і спалити при цьому жир? Дуже просто! Збагатіть свій раціон спаржею – і це станеться!