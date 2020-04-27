Мавританія першої в світі заявила про перемогу над коронавірусом

Африканська країна Мавританія нібито оголосила про повну перемогу над коронавірусом: за кілька днів там не виявили жодного випадку зараження або смерті.

Деталі повідомляє місцеве видання Le Calame з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров’я.

Всього в країні хворіли 17 осіб і один помер. Відразу після потрапляння вірусу в країну 13 березня там закрили кордони, заборонили різні збори і закрили школи, ресторани та ринки. Влада оголосила нічний комендантську годину і заборонили міжміські перевезення.

Проте громадян закликали зберігати пильність, оскільки пандемія може повернутися. Медики також заявили, що будуть і далі проводити тести на коронавірус.