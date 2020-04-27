Топ-чиновник КМДА влаштував бійку з поліцейськими в Києві

У Києві за незначне порушення правил дорожнього руху, під час якого ситуація перейшла в конфлікт з бійкою, затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака.

Про конфлікт чиновника з поліцейськими, який стався ввечері в неділю, 26 квітня, пише «Київ Оперативний» в Facebook, публікуючи відповідні фото і відео.

Відзначається, що на вулиці Льва Толстого правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, щоб зробити зауваження водієві, який забув включити фари. За кермом виявилася депутат Київради та заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко. Крім неї в салоні перебував Слончак.

Очевидці пишуть, що чоловік постійно говорив, мовляв «ви знаєте, хто ми», «завтра від вас тут і сліду не буде» і т. д.

«Оскільки на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти з авто, почав приставати до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього з кулаками. Неадекватного бешкетника-заступника затримали, а поліцейському викликали швидку і госпіталізували з травмою», – йдеться в повідомленні.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака

Facebook/Київ Оперативний

Після автомобіль Слончака відправили на штрафмайданчик. Депутат Костенко відмовилася проходити будь-які тести на наявність алкоголю в крові.

Володимир Слончак

kyivcity.gov.ua

«Типові царьки, які подумали, що зловили Бога за бороду. Робимо ставки буде з ними що-завтра? Особливо цікаво послухати пана Віталія Кличка. PS: що в них взагалі за посади такі й навіщо вони потрібні?» – додали в повідомленні.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака

Facebook/Київ Оперативний

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на ситуацію вранці в понеділок, 27 квітня.

«Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я прийняв, як тільки дізнався про інцидент, який стався з його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що 35-річний чиновник має більше 14 років стажу служби в органах місцевого самоврядування. Заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак був призначений у грудні 2018-го.

Поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака

Facebook/Київ Оперативний