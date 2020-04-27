За минулу добу на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші»

За минулу добу на Донбасі бойовики 11 раз обстріляли позиції українських військових і застосовували зброю заборонених калібрів.

Про це повідомляє штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики вісім разів порушили режим тиші». З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП-2 вони обстріляли позиції поблизу Лебединського; з зенітної установки, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів — біля Широкиного; з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — в районі Богданівки; з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів — поблизу Новотроїцького; з автоматичних гранатометів станкових — біля Старогнатовки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики тричі порушили режим тиші». З мінометів калібру 82 мм вони обстріляли позиції поблизу Новотошковского; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — біля Хутора Вільного; з артилерії калібру 152 мм — в районі Кримського.

В результаті обстрілу ворожих поранених і загиблих серед українських військових немає.