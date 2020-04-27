Затриманому за побиття поліцейського заступнику Кличко в СІЗО терміново викликали швидку

Затриманому поліцією заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Слончаку в ізолятор тимчасового тримання викликали швидку допомогу.

Як повідомляють ЗМІ, у чиновника нібито є хронічні захворювання.

Зазначимо, що Слончака затримали згідно статті 208 КПК (Затримання уповноваженою службовою особою). Попередньо сьогодні, 27 квітня, йому вручать підозру і оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, що ввечері 26 квітня у Києві за незначне порушення правил дорожнього руху, під час якого ситуація перейшла в конфлікт з бійкою, затримали заступника голови КМДА Володимира Слончака.