Польща збирається чартерами забирати сезонних працівників з України

Незабаром після того, як кілька сотень українських заробітчан чартерним рейсом полетіли до Фінляндії, про плани організувати перевезення для сезонних працівників з України заговорили і в Польщі.

Як передає «Апостороф» з посиланням на польський канал TVP, про це заявив президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Инглот.

«Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава», — сказав він. У Польщі, як і в Фінляндії, місцеві фермери зацікавлені в сезонних працівниках, щорічно займалися збором врожаю.

Також наголошується, що польські фахівці з ринку праці все частіше заявляють, що організації чартерних рейсів ніщо не перешкоджає, і що незважаючи на солідні витрати, це більш вигідно, ніж втратити врожай.