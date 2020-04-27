Лікарі Охматдиту, добудованого в рамках «Великого Будівництва» Президента, провели унікальну операцію, — Юрій Голік

У добудованій за Програмою Президента «Велике Будівництво» лікарні Охматдит вперше в Україні була проведена операція по трансплантації кісткового мозку від нерідного донора.

Про це повідомляє у Facebook Юрій Голік: «Відбулася операція з трансплантації кісткового мозку дитині від нерідного донора. Низький уклін лікарям Охматдиту за їхню працю».

Як пише Голик, рішення про добудову довгобуду з дев’ятирічної історією було прийнято в листопаді минулого року на нараді у Президента. Нагадаємо, на той момент необхідно було завершити добудову двох блоків, а на третьому виконати роботи практично з нуля. У листопаді був поставлений термін – завершити будівельні роботи до кінця березня. Об’єкт був зданий в точно обумовлений на нараді в листопаді у Президента термін — 31 березня», — пише Голик.

За словами Голика, повністю новий корпус Охматдиту запрацює вже 1 червня, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт обладнання та оснащення меблями. З його запуском лікарі лікарні зможуть проводити у чотири рази більше операцій по трансплантації кісткового мозку.

«Це теж результат Великої Будови. Закінчити за 4 місяці те, що будувалося б ще 4 роки. Це не перша дитяча лікарня, до будівництва якої я маю відношення. Але кожне врятоване дитяче життя – безцінна», — пише Голик.

Охматдит, як і сотні інших об’єктів медичної, спортивної та освітньої інфраструктури, став частиною Програми «Велике Будівництво», ініційованої Президентом Володимиром Зеленським.