Майже 100% точність: Паніотто показав прогноз за хворим COVID-19 в Україні

Відомий соціолог Володимир Паніотто спрогнозував, що до кінця тижня, 3 травня, коронавірусом в Україні захворіє майже 13 тисяч осіб.

На сторінці в Facebook генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології опублікував прогноз за середньою між S-кривої та кубічної кривої, заснований на попередніх зведеннях Моз.

«На сьогодні [26 квітня] за прогнозом повинно було бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий порівняно з прогнозом!» – зазначив він.

Прогноз по COVID-19 в Україні

facebook.com/volodymyr.paniotto