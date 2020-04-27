Алієв зробив зізнання про секс і нарвався на гнів екс-дружини

Колишній півзахисник київського «Динамо» Олександр Алієв зізнався, що у нього був секс утрьох, нарвавшись на нецензурну лайку з боку колишньої дружини, яка проживає з ним в квартирі.

Екс-футболіст відповідав на запитання передплатників під час прямого ефіру в Instagram. Алієв заявив, що у нього був секс утрьох, що викликало гнів у Тетяни, його екс-дружини. Вона в грубій формі нагадала Олександру, що разом з ним у кімнаті знаходяться діти, і закликала його говорити про такі речі на балконі.

Олександр Алієв відповів на запитання про секс

Варто відзначити, що, незважаючи на розлучення, Алієв і його колишня дружина продовжують проживати в одній квартирі і разом виховують дітей.