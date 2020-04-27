Эпидемократия, або Кремль як бункер

Держава повело себе як папаша з анекдоту, який втратив роботу: «Тату, тепер ти будеш менше пити?» — «Ні, ти будеш, синку, менше їсти». Запахло домашнім насильством: Кремль, боячись глибинного народу, готується до оборони, вважає Андрій Колесніков

Наглядач всієї Русі Сергій Собянін увійшов у смак: у Москві введено штрафи за порушення соціальної дистанції в громадському транспорті. Напевно, вимірювати відстань між городянами будуть козаки — по довжині шашок або нагаїв. Здається, нагорі вже не знають, що ще придумати, щоб посилити режим эпидемократии і запас потренуватися на ввіреному населення.

Час належить непросте: Кремль і його збройні загони космонавтів і чекістів добре знають, що робити з гнилої міською інтелігенцією, а як вести себе з втратившим доходи і роботу «глибинним народом», не дуже уявляють. Тим більше що вождь цього самого народу сильно від нього самоізолювалося. Але керувати цією частиною населення будуть так, як вміють — постом і молитвою, плащем і кинджалом, поліцейським кийком і арештом. Навіть «глибинний народ» зрозуміє, що він, виявляється, цієї влади і не такий вже й рідний. Як сказав один письменник, «ми не в одному човні, ми в одному штормі».

СТРАХ І ТРЕПЕТ КРЕМЛЯ

Факти прямої цензури і прямого президентського правління засобами масової інформації стали проникати у відкритий простір. Втім, заборона газеті «Ведомости», знищенням якої з сильним запізненням всерйоз зайнявся Кремль, публікувати дані опитування «Левада-центру» — це не прояв сили, а демонстрація абсолютно зоологічного страху.

Страх перед правдою про «глибинному народ», який, виявляється, готовий любити вождя і його двір виключно за гроші. Правду у вищих сферах знають, оскільки читають закриті записки і зведення. Тільки не розуміють, що з цим з усім робити. І поки, судячи з усього, просто стоять-бояться».

Цивільне крило влада незграбно цензурує дійсність, а силове вже готове застосувати зброю — саме зараз розширюються права поліції, яка за ступенем свободи дій може відтепер змагатися з ФСБ (її права послідовно розширювалися ще при президенті Медведєві).

ДО ІДЕЙНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ОПОЗИЦІЇ, ДО НАВАЛЬНОМУ ЦЕ НЕ МАЄ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ. АЛЕ ПОТЕНЦІЙНО, В МАЙБУТНЬОМУ — МОЖЕ МАТИ. І В ЦЬОМУ НЕБЕЗПЕКА СПОНТАННОЇ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ, ЩО ВИНИКЛА У ВІДПОВІДЬ НА ЦИФРОВИЙ АВТОРИТАРИЗМ

Спонтанні протести кінця квітня першого року епохи великого обнулення досить репрезентативними. Це не хіпстери, не інтелігенти, не демократи, не ліберасти, не середній клас і навіть не націоналісти і ліваки. Це — «глибинний народ» в двох його іпостасях. Кібер-протести в додатках «Яндекса» — це вираз невдоволення міським класом. Необов’язково дуже освіченою. Цей клас досі був зовсім не політизоване, він цілком собі бездумно куштував соковиті плоди собянинского ефективно-менеджерського авторитаризму. І раптом — ніякої допомоги ні від держави-батька, ні від багатої мерії-годувальниці. Одні обмеження. Меседж цифрових протестантів: або дайте грошей в ситуації самоізоляції або відпустіть нас вже попрацювати і заробити.

До ідейної політичної опозиції, до Навальному це не має ніякого відношення. Але потенційно, в майбутньому — може мати. І в цьому небезпека спонтанної цифрової демократії, що виникла у відповідь на цифровий авторитаризм.

Той же меседж прочитується в офлайн-мітингу у Владикавказі. Людям просто не жити. А та сама матеріальна допомога, про яку кожен божий день твердять в телевізорі, все не приходить. Регіональні влади з цим нічого зробити не можуть: ну яка робота на дистанції в дотаційною республіці? Над чим там працювати в ноутбуці? Годувати в цій ситуації об’єктивно може тільки федеральний центр, а він лише демонструє благодушність зі звичного, як листівка, кабінету в Ново-Огарьово з незатухающим екраном порожнього комп’ютера. Замість допомоги влада відповідає кримінальними справами і моральним осудом: порушений режим самоізоляції.

ПРОВАЛ ДЕРЖАВИ-БАТЬКА

Держава-батько не виконав своїх обов’язків: карати вміє, а допомогти не в змозі. І веде себе як папаша з анекдоту. Папа втратив роботу, син запитує: «Тату, тепер ти будеш менше пити?» — «Ні, синку, ти будеш менше їсти». Держава-сервіс провалилося: воно не виконує своїх побутових повсякденних зобов’язань, дрібного чиновника вдень з вогнем не знайдеш — одні наглядачі, наряди поліції (у всіх сенсах — вбрання у них страхітливі) і Собянін в телевізорі, який звертається з москвичами і нацією, як з нерозумними дітьми, яким за хорошу поведінку обіцяно в майбутньому послаблення в режимі.

ТЕПЕР НЕ ТРЕБА РОБИТИ КНИКСЕНЫ ПЕРЕД ПРЕДСТАВНИКАМИ ПРИСТОЙНОГО СУСПІЛЬСТВА І МОЖНА, НАРЕШТІ, ВЕСТИ СЕБЕ ТАК, ЯК ЗАВЖДИ ХОТІЛОСЯ. І БУТИ САМИМИ СОБОЮ — ШПАНОЮ З ІМПЕРСЬКИМИ КОМПЛЕКСАМИ І ЧЕКІСТСЬКОЇ ЧЕСТЮ

Який сенс був утримувати це держава на свої податки, якщо воно тільки наглядає і карає, але не допомагає? Та ще розтринькало нафту, програвши в пацанському суперечці з Саудівською Аравією, хоча заздалегідь було зрозуміло, що в цій «дискусії» російська сторона буде виглядати як малахольная шпана з передмість з ножичками проти озброєного загону безжальних кінних басмачів.

Влада залишилася один на один з «глибинним народом». Без нафти з прохудившимися кишенями, без можливості знайти цапа-відбувайла — на Макфола і Навального владикавказький мітинг не звалиш. Правда, і без зв’язку з реальністю: інакше як пояснити увічнення нинішнього політбюро в мозаїці храму в парку «Патріот» — вони явно збираються жити якщо не вічно, то хоча б до кінця ери великого обнулення в 2036 році.

ВОНИ ЦЕ СЕРЙОЗНО?

Один знайомий сировинний аналітик зауважив, що скоро російським нафтовикам доведеться спалювати видобуту нафту — вона вже нікому не потрібна. Рідина, що ми просочили цілий світ, піде в пісок, як колись це сталося з цією імперією — Радянським Союзом.

Без нафти цей режим розучилася жити як мінімум з 2003 року, коли вирішив, що дармове благополуччя — це назавжди. Тепер не треба робити книксены перед представниками пристойного суспільства і можна, нарешті, вести себе так, як завжди хотілося. І бути самими собою — шпаною з імперськими комплексами і чекістської честю.

ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ «ГЛИБИННИЙ НАРОД» ЗАКРУЧУВАТИМЕ БАНКИ, А ВЛАДА СТАНЕ КРУТИТИ ГАЙКИ. ПІДБИРАТИ ДО НИХ ЗАГУБЛЕНІ КЛЮЧІ І НЕГІДНІ ВИКРУТКИ. РІЗЬБА НА ГАЙКАХ ЗГОРНУТА. І ТОДІ ВОНИ СТАНУТЬ ВИНТИТЬ ВСІХ ПІДРЯД

Тепер ми потрібні тільки Венесуелі і Сирії.

Так що після пандемії «глибинний народ» закручуватиме банки, а влада стане крутити гайки. Підбирати до них загублені ключі і негідні викрутки. Різьба на гайках згорнута. І тоді вони стануть винтить всіх підряд, включаючи представників «глибинного народу» — і пересичених городян, які голосували за Путіна, виколупуючи з зуба фрагмент шашлику, і збіднілих жителів дотаційних регіонів.

А це ж не війна держави з просунутим громадянським суспільством, а просто громадянська війна.

Для того, щоб закручувати гайки, винтить людей і купувати лояльність, потрібно багато грошей. Тепер їх не буде в колишніх кількостях. Можна купити частину населення богом і великою історією в Конституції. Але нематеріальні цінності в цьому світі працюють погано.

Залишається тільки ховати соціологічні зведення від самих респондентів соціологів і вмирати від страху в своїх бункерах, вдивляючись в таблиці і графіки соціологів.