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Росія обігнала Китай за кількістю заражених коронавірусом – понад 87 тис. осіб

27.04.2020

У Росії кількість випадків зараження коронавирусной інфекцією зросла на 6 тис. 168. Про це інформує оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом в РФ.

Станом на ранок понеділка, 27 квітня, всього в Росії зафіксовано 87 тис. 147 випадків інфікування. Такий показник свідчить про те, що РФ обігнала за кількістю заражених Китай, де стався спалах вірусу.

Згідно з офіційними даними, в КНР підтверджені 83 912 тис. випадків зараження.

За минулу добу в РФ від COVID-19 померли 50 осіб. Напередодні жертвами коронавирусной інфекції стали 66 осіб. Всього зафіксовано 794 летальних випадки.

Кількість видужали перевищує 7 тис. 340 осіб. За добу у 579 хворих тести дали негативний результат.

За даними Росспоживнагляду, в країні провели 139 тис. тестів на коронавірус. Загальна кількість тестів, проведених з початку епідемії, перевищує три мільйони.

 

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