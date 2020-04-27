Нафта дешевшає, Brent опустилася до $21 за барель

Ціни на «чорне золото» еталонних марок в ході сьогоднішніх торгів знижуються на побоюваннях інвесторів, що зберігається надлишок пропозиції нафти призведе до вичерпання потужностей для зберігання сировини і викличе новий обвал цін на ф’ючерси.

Станом на 8:02 мск червневі ф’ючерси на північноморську нафтову суміш Brent подешевшали на 1,96% до попереднього закриття до $21,02 за барель, червневі ф’ючерси на західно-техаський сорт WTI — на 8,8% до $15,45 за барель, повідомляє «Фінмаркет».

Як відзначає керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв, «після того як вільних сховищ не залишиться, виробники будуть змушені скорочувати видобуток, в результаті чого виробництво нафти може знизитися на 18-20 млн барелів на день». «У перспективі це призведе до відновлення цін, але тільки не зараз», — говориться в огляді аналітика.

При цьому експерт з фондового ринку «БКС Брокер» Ігор Галактіонов вказує, що «з 1 травня офіційно починає діяти угода щодо скорочення видобутку ОПЕК+, в результаті якої члени альянсу скоротять виробництво на 9,7 млн барелів на добу». «Також оголосили про скорочення і інші країни, які формально не беруть участь в угоді. За інформацією Reuters, американські компанії оголосили про скорочення видобутку в США більш ніж на 600 тис. барелів на добу, близько 300 тис. барелів на добу буде скорочено в Канаді, і на 200 тис. барелів на добу знизить виробництво бразильська держкомпанія Petrobras», — підкреслює експерт.

Зі свого боку, аналітик ІАЦ «Альпарі» Владислав Антонов вважає, що, якщо ціна Brent «встоїть вище $20 протягом 2-3 днів, то варто готуватися до підвищення котирувань до $25». «Контрольний рівень підтримки знаходиться на $19,50. Падіння нижче цієї позначки посилить тиск на покупців», — попереджає експерт.

Нагадаємо, що з початку нинішнього року на світовому нафтовому ринку прокотилися вже кілька хвиль падіння цін на «чорне золото». Негативна ситуація викликана цілому комплексом факторів: загальним перевиробництвом сировини, різким падінням попиту на тлі стрімкого поширення коронавирусной інфекції COVID-19 (11 березня було оголошено про пандемії) і побоюваннями з приводу її впливу на глобальну економіку, а також розвалом угоди ОПЕК+ (офіційно з 1 квітня, але фактично після безрезультатних переговорів країн-нафтовиробників на зустрічі 6 березня у Відні). Саме остання обставина і стала тригером до обвалення цін на нафту. До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту. Пізніше про бажання опустити ціни оголосили Ірак, Кувейт, ОАЕ і Нігерія.

За I квартал 2020 року ціна Brent впала на 65,6%, а WTI — на 66,5%. Причому в кінці березня вартість червневого ф’ючерсу Brent на падала нижче $22 за барель (до $21,72), тобто до мінімуму з березня 2002 року, а травневий ф’ючерс на WTI — до $20,1.

Однак 12 квітня країни ОПЕК+ остаточно погодили нову угоду, учасниками якої стали 23 держави. Угода буде діяти два роки — з 1 травня 2020-го до 1 травня 2022-го. У травні—червні поточного року скорочення видобутку складе 9,7 млн барелів на добу (від рівня жовтня 2018 року), далі — до кінця 2020 року — на 8 млн барелів, та на 6 млн — до кінця квітня 2022 року. При цьому для Росії і Саудівської Аравії базою відліку будуть 11 млн барелів на добу (РФ у перші 2 місяці зменшить видобуток на 2,5 млн барелів на добу). Нова угода ОПЕК+ стала вимушеною реакцією нафтовидобувних країн на ситуацію на ринку та тиск з боку США. Проте в цілому вона не перекриває обсягів зниження світового попиту, до того ж на ринку скупчилися величезні запаси сировини. Тим не менш, запевняв голова Міненерго РФ Олександр Новак, при необхідності учасники угоди можуть прийняти додаткові заходи для стабілізації ситуації на ринку.