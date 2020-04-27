Volvo может отложить рестайлинг моделей ради экономии

Коронавирус привёл к серьёзным проблемам у автоконцернов.

Автопроизводителям пришлось пойти на закрытие предприятий для предотвращения распространения инфекции, закрылись, в частности, дилерцентры.

Помимо этого громадные финансовые потери вынудили автоконцерны менять планы на будущее.

Как информируют СМИ Volvo может отложить рестайлинг авто, чтобы сэкономить средства. По словам руководителя шведской марки Хокана Самуэльссона, сейчас компания может снизить собственные расходы двумя методами.

Шведский бренд будет вынужден принять решение относительно перенесения на более поздний срок намеченных обновлений и пересмотра научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, которых в данный момент насчитывается пару тысяч.

При этом отложат лишь те проекты, которое начальство компании посчитает второстепенными. Но даже в столь нестабильные времена автопроизводитель продолжит развивать направления электрокаров, автопилотов и инновационных технологий.