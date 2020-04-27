Фонд екс-нардепа Андрія Журжія купив частку «Газпрому» зі знижкою в 600 млн гривень

Фонд колишнього народного депутата від «Самодопомоги» Андрія Журжія купила 40% акцій компанії «Газтранзит», раніше принадлежавшией російському «Газпрому», за заниженою на 600 млн гривень ціною.

Про це пишуть «Наші гроші».

Вищий антикорупційний суд передав в Агентство по розшуку та менеджменту активів (АРМА) 16,65 тис. простих іменних акцій ПРАТ «Газтранзит» з іноземними інвестиціями номінальною вартістю 33,3 млн гривень.

За даними постанови, АРМА та її керуючим заборонено відчужувати або продавати акції, які зараз належать АКЦІОНЕРНОГО товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд «Голдмен». Бенефіціарами фонду значаться Андрій Нестеренко та Олексій Петі.

«Газтранзит» був створений у 1997 році для розширення пропускної здатності газотранспортної системи України для збільшення обсягів транзиту російського газу в Туреччину і країни Балканського регіону.

Раніше 40,2% «Газтранзиту» належали «Нафтогазу», 19,5% — турецькому «Турусгазу», а ще 40,2% — російському «Газпрому». У 2016 році АМКУ оштрафував «Газпром» більш ніж на 85 млрд гривее за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України. У 2017 році суд зобов’язав «Газпром» виплатити госбюждет України понад 171 млрд гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

40,2% акцій «Газпрому» в «Газтранзите» продали 29 січня 2019 року на фондовій біржі ПФТС в межах виконавчого провадження по виконанню наказу Господарського суду Києва за ціною 41 млн гривень. За даними САП, початкова оцінка акцій становила понад 630 млн гривень. Однак, пізніше ТОВ «Ніка-Експерт» зробило ще одну оцінку, після якої вартість акцій різко знизилася до 40 млн гривень, хоча щорічна нерозподілений прибуток зазначеної компанії перевищував 100 млн гривень. Таким чином, знижка на акції вартістю 41 млн гривень становила 93%, а держава недоотримала приблизно 600 млн гривень доходу.

На момент, коли 40,2% акцій «Газтранзиту» купив венчурний фонд «Голдмен», кінцевим бенефіціаром фонду був Андрій Нестеренко, а керуючим партнером фонду — ТОВ «Група компаній «Інвестиційні партнери» колишнього народного депутата Андрія Журжія. У січні 2020 року акції «Голдмен» в «Газтранзите» визнані речовим доказом у кримінальному провадженні і заарештовані.