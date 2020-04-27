Приватна фірма вкрала у «Харківобленерго» 7,8 млн гривень

Приватне підприємство вирішило повернути борги АТ «Харківобленерго» його ж грошима, заволодівши суму 7,8 млн гривень.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК., пише 368.media

У березні 2019-го Госпсуд Харківської області за позовом «Укренерго» до ТОВ «Альвера» зобов’язав останнє виплатити «Укренерго» 7,5 млн гривень боргів і штрафів. Одночасно на початку березня 2019-го АТ «Харківобленерго» у зв’язку з необхідністю переоснащення об’єктів, оголосило про початок тендеру і розмістило пропозиції на майданчику публічних закупівель ProZorro. Перемогло ТОВ «Альвера», отримавши в підсумку договори підряду на загальну суму 11,3 млн гривень, причому за умовами оплати був обумовлений аванс у розмірі 70% — за ці кошти ТОВ «Альвера» повинно було нібито спочатку закупити обладнання, а вже потім приступати до роботи на об’єктах.

При цьому, за даними слідства, нічого купувати і взагалі виконувати роботи директор і засновник ТОВ «Альвера» Олександр Добролежа не планував, але пам’ятав про рішення Господарського суду Харківської області. Тому замість реальних робіт він створив імітацію господарської діяльності і почав активну переписку з АТ «Харківобленерго», затягуючи час і чекаючи, поки зі гроші з рахунків підприємства спишуть в рахунок погашення боргу перед «Укренерго».

До 12 квітня 2019 року на рахунок ТОВ «Альвера» від «Харківобленерго» в сумі надійшло 5,9 млн гривень, а вже 17 квітня гроші в сумі 4,9 млн гривень пішли НЕК «Укренерго». Тим часом суд у ході чергового засідання зобов’язав приватника виплатити «Укренерго» ще 2,5 млн гривень.

Добролежа продовжив листування з АТ «Харківобленерго», продовжуючи імітувати бурхливу діяльність і в кінці квітня отримав від підприємства в якості авансу ще 1,9 млн гривень — у червні 2019-го більше двох мільйонів гривень з рахунку ТОВ «Альвера» знову перевели «Укренерго» в якості стягнення боргів.

В цілому Добролежа з 19 березня по 10 травня 2019 виманив у АТ «Харківобленерго» 7,8 млн гривень, навіть не почавши при цьому ніяких робіт. Зазначимо, 65% акцій «Харківобленерго» належать державі в особі ФДМУ, інші через свій кіпрський офшор контролює російсько-український бізнесмен, власник групи «Енергетичний стандарт» Костянтин Григоришин.

Варто також відзначити, що перед затриманням власник ТОВ «Альвера» Добролежа якийсь час переховувався від слідства, крім того, при обшуку в офісі ТОВ «Альвера» слідство не змогло виявити бухгалтерські документи, де вони знаходяться на фірмі приховують. Враховуючи все це, Московський райсуд Харкова тиждень тому вирішив помістити його в СІЗО, але залишив можливість вийти на свободу під заставу в 4,2 млн гривень.