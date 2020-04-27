Коронавірус в Києві переступив позначку 1200 хворих

У Києві станом на понеділок, 27 квітня, підтверджено вже 1220 випадків коронавіруса. За добу додалося ще 32 хворих.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 27 квітня, який транслювала прес-служба КМДА на своєму YouTube-каналі.

Серед нових заражених 2 медика. Захворіли за добу 11 жінок і 21 чоловік.

Всього померло 23 особи (+1 летальний випадок за добу), а одужали 60.

Серед чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання, – 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври. Одного пацієнта госпіталізували в Олександрівську лікарню. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

«Ми всі сподіваємося, що динаміка захворювання у столиці не буде зростати. І робимо все для цього. Щоб, нарешті, почати вводити послаблення. Щоб бізнес працював, щоб економіка пожвавлювалася. Щоб місто поступово поверталася до звичного життя», – зазначив Кличко.

За словами мера, головне – щоб кількість хворих не зросла, тому наступні два тижні стануть найважчими і не варто недооцінювати небезпеку.