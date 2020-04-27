Лист з Луганська: Кому епідемія, а кому мати рідна

Я виходжу з дому раз в тиждень. Спочатку думала, що це щасливе життя, а через кілька тижнів мені стало здаватися, що це полон.

Взагалі, ми й раніше могли не часто виходити з дому, чим дуже пишалися – життя в приватному будинку здавалася життям в заміському будинку, внутрішніх резервів якого вистачало на основні потреби. У хаті завжди був запас борошна, цукру та круп, у погребі була домашня консервація, а прогулянки по околицях замінювали виходи в світ.

І якщо б не світові новини, така життя здавалося б казкою. Але новини нагнітали почуття тотальної тривоги – як жити? Що далі? І рідкісні, раз в тиждень, вилазки в місто за провіантом стали маркером змін.

Спочатку носили маски за бажанням – швидше солідарності світових новин, як показник соціальної відповідальності деяких громадян. Після їх стали носити все більше і більше, але все ще за бажанням, якщо це не стосувалося працівників контактної сфери начебто продовольчого магазину. Хоча навіть в магазинах хтось носив маску, а хто-то скоріше імітував – тримав її спущеною на підборідді.

Після несподівано запровадили обов’язкове носіння масок для всіх – і для продавців, і для покупців. І навіть не просто носіння масок – без маски продавці відмовлялися обслуговувати покупців, ніж спантеличували спочатку. І пояснення було зовсім не про збереження здоров’я або попередження вірусу, а саме просте: «Я не хочу платити штраф, якщо вас обслужу без маски». І разом з цим з’явилися сотні вивертів від тих нещасних, чия діяльність не входила в перелік допустимих до роботи в умовах карантину. Торгувати почали з запасних виходів, з доставкою додому, за рогом, нелегально. І видавати товар у ремонтних майстернях почали також через кватирки, з запасного виходу, за рогом.

Дивно, що разом з приписом носити маски, обмеження відвідування кладовищ на великодні свята носило скоріше рекомендаційний характер. Тобто «голова» нас як би попередив, що небажано, що всі на наш розсуд – як ми вирішимо. А що вирішувати, якщо споконвіку все тут святили паски в церкві і ходили на Великдень на цвинтар. І цьому сприяла сама обстановка – всюди торгували штучними квітами, наборами для пікніків і одноразовим посудом, що само по собі дивно в світлі заборон.

Реклама На бігбордах великодніх наборів, у супермаркетах торгували на додаткових лотках пасками і одноразовим посудом, а разом з тим йти на цвинтар чи немає на наш розсуд. І всі побачили по-своєму – і пішли в церкву на всюношную службу, і на цвинтарі у Великодню неділю.

А ось 21 квітня з’явився офіційний заборона відвідувати кладовища крім церемонії поховання. Чомусь після Великодня. Тобто всі встигли сходити на цвинтар, і заборона є – у кожному пункті галочки стоять: і люди не ображені, і указ виданий. Заборона, правда, через пару днів тільки з’явився, але народ це не розлютило проти «голови» – всі ж розуміють, що йому тут жити і працювати, і псувати відносини з електоратом йому не варто.

З нового – з’явився модний термін – соціальна дистанція. Поряд з торгівлею за кутом і масою порушень. З’явилися штрафи від прокуратури на торгівлю непродовольчими товарами. І разом з цим з’явилися чутки про те, що так поповнюють скарбницю – швидко, зручно, в рамках закону. З’явився новий страх від невизначеності – що далі? І чутки, що жити так нам ще півроку – хтось десь щось чув, а чутками тут звикли вірити куди більше, ніж офіційних новин.

Ольга Черненко