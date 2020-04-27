«Для гаранта буде кальян диня з м’ятою». Київські ресторатори анонсують благодійний ланч біля Офісу президента

У суботу, 2 травня, київські підприємці планують провести благодійний звана ланч, щоб підтримати українських медиків, які борються з коронавірусом, і звернути увагу влади на проблему безробіття, що виникла із-за карантину.

Про це у Facebook повідомив співвласник мережі ресторанів Tarantino family Дмитро Федотенков.

«Дорогі друзі, хочу анонсувати безпрецедентну акцію на 2 травня. В цей день, о 16:00, ми, група небайдужих столичних підприємців, плануємо відкрити велику літню терасу в сквері перед центральним входом Офісу президента. У тому місці, де був колись каток», — написав Федотенков.

За його словами, у планах організаторів благодійної акції — влаштувати звану ланч для всіх, хто хоче підтримати українських медиків.

«Все мирно, достойно і респектабельно, з дотриманням режиму карантинних обмежень. Все продумали до дрібниць. Гості зможуть замовити їжу від кращих шеф-кухарів столичних ресторанів. Посидіти за затишними столиками на відстані два-три метри. Спеціально навчені кур’єри в одноразовому посуді донесуть їду до столів клієнтів. Всі будуть в масках. У кого немає — видамо на вході, антисептики — в асортименті. Хто захоче посидіти в костюмі хімзахисту, забезпечимо. Пару штук у нас є», — повідомив Дмитро Федотенков.

За його словами, платити гостям ланчу необов’язково, але можна залишити чайові, які підуть на підтримку боротьби українських лікарів з коронавірусом. Втім, це не єдина мета заходу. Організатори також хочуть привернути увагу влади до проблем українських рестораторів.

«Благодійна акція переслідує декілька цілей, одна з яких — привернути увагу до теми боротьби з безробіттям. Ви знаєте, що підсумком карантину стали 1,2 млн безробітних тільки в галузі ресторанного бізнесу. Ми хочемо відкрити літні тераси, але нас не чують. Сподіваємося, що почують. А заодно откатаем схему відкриття літніх терас і сподіваюся пообідаємо з президентом. Для гаранта буде кальян. Диня з м’ятою», — написав Федотенков.

Також він повідомив, що організатори вже подали заявку на проведення акції в Київську міську державну адміністрацію і чекають на відповідь.

«Гарантуємо, що кількість людей, зібраних на один квадратний метр в одному місці буде точно менше, ніж в «Епіцентрі», — повідомив Дмитро Федотенков.