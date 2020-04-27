У Криму підприємці протестували через нарахування оренди на закриті торгові точки

Представники малого бізнесу Керчі зібралися на несанкціонований мітинг із-за складнощів, які їм доставляють антикоронавирусные заходи. На вимоги бізнесменів відреагував мер Сергій Бороздін, пише севастопольське видання «Меридіан».

Підприємці заявили, що протестують «з-за того, що їм доводиться оплачувати торгову площу під час простою».

Бороздін зазначив, що чиновники поставили до відома про заходи, які місто робить «в частині підтримки малого бізнесу». Він пообіцяв, що міськраді вже найближчим часом проголосує за документ, що звільняє невеликі фірми і індивідуальних підприємців від орендної плати на період запровадження обмежувальних заходів з COVID-19.