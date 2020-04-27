В’ятрович завтра прийде на допит у ДБР

Колишній голова Інституту національної пам’яті, народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир в’ятрович планує прийти у вівторок, 28 квітня, на допит у Державне бюро розслідувань у справі щодо міжнародного форуму пам’яті Голодомору.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«ДБР кваліфікує організацію міжнародного форуму «Україна пам’ятає, світ визнає» до 85-х роковин Голодомору в 2018 році як «зловживання службовим становищем», погрожуючи мені 5-8 роками в язниці. Ця абсурдна справа – складова тиску проти людей, що системно відстоюють українські національні інтереси України і протидіють російській світові. Своєрідна реакція на 15 років моєї праці з відкриття правди про геноцид українців, розсекречення архівів КДБ, національне і світове визнання злочинного характеру Голодомору», – написавши в’ятрович.