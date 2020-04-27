Гроші не пахнуть: українці, які їдуть із Польщі, розповіли про «свавілля» на кордоні

Українці, які повертаються додому з Польщі, розповіли про «свавілля» на кордоні. За їхніми словами, ціни на проїзд через кордон за два тижні піднялися більше, ніж удвічі, хоча її можна припинити і пішки.

«Апостроф» раніше першим звернув увагу на те, що на українсько-польському кордоні вирішили заробити на перевезення працівників, які повертаються додому з Польщі. Кілька тижнів тому вартість проїзду становила 20 злотих з людини або 130 гривень за курсом, зараз же — 50 злотих.

Заробітчани розповідають, що автобуси, які перевозять людей через кордон, чекають, поки салон заповнитися повністю, стоячі місця теж є, незважаючи на те, що карантинні заходи все ще діють. Квитків на проїзд не видають, а автобуси, висадивши пасажирів, відразу ж їдуть за іншими.

Після заходу кордони українцям роблять тести на виявлення COVID-19. Незважаючи на те, що при подібній перевезення є ризик заразитися коронавірусом, поліція на це ніяк не реагує.