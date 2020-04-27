Скільки людей недорахуємося до осені?

«Розбір польотів» за підсумками пандемії навряд чи обійдеться без оцінки її впливу на демографію. Так що важливо зафіксувати, де ми були до початку нинішніх проблем.

За перші два місяці поточного року природний спад населення в Росії (різниця між числом народжених і померлих) склала більше 80 тисяч чоловік. Ймовірно, слабкою втіхою може служити той факт, що це трохи менше, ніж в 2019 році, коли спад за аналогічний період склала майже 82 тисячі осіб. Такі дані Росстата за січень—лютий 2020 року — більш свіжих поки немає.

Нагадаю, що спад народонаселення в Російській Федерації відновилася в 2016 році після трьох років невеликого приросту в 2013-2015 роках. До цього протягом 21 роки поспіль ми мали середньорічну спад більш 637 тисяч осіб. Причому протягом кількох років поспіль, як наприклад, в 1999, 2000, 2001 і 2002, країна втрачала понад 900 тисяч чоловік в рік.

Загальна спад населення РФ з 1992 по 2012 роки включно склала 13,38 млн осіб. Ці людські втрати частково, приблизно на 8 мільйонів чоловік, компенсувалися за рахунок мігрантів — переважно з країн колишнього СРСР. Спочатку в основному за рахунок уезжавшего на історичну батьківщину російськомовного населення, а з 2000-х років все більше за рахунок представників титульних республік, що входили до складу Радянського Союзу.

Число 8 млн чоловік виходить таким чином. На кінець 1991 року в РФ налічувалося 148 млн осіб. Якщо вірити офіційній статистиці, то з цих 148 млн треба відняти спад у 13 з гаком мільйонів людей. Відповідно, якби не міграційний приріст, то в Росії в 2012 році повинно було б нараховуватися 135 мільйонів осіб. Однак перепис 2010 року показала 142,9 млн, а за підсумками 2012 року в країні налічувалося 143 млн жителів. Таким чином, міграційний приріст в РФ з 1992 по 2012 рік склав 8 млн осіб (143 млн — 135 млн).

Приблизно з 2006 року демографічна ситуація в Росії почала поступово поліпшуватися. Приросту не було, але потроху скорочувалася спад. Однак нафтова криза і війни, які втягнулася Російська Федерація після 2014 року, міжнародні санкції, — все це призвело до того, що ледве помітний приріст населення, який намітився в країні в 2013-2015 знову перетворився на спад.

За 2019 рік природний спад населення склала, за уточненими даними, 317 тисяч чоловік, що вище, наприклад, ніж під час попереднього світової кризи 2008-2009 років (у 2009 спад в Росії склала 249 тисяч осіб).

Дані щодо січня — лютого поточного року, звичайно, не можуть бути показовими з тієї причини, що вони не враховують коронавирусные проблеми. Нагадаю, що в лютому в Росії налічувалося всього кілька заражених. Однак потрібно врахувати, що за березень і неповний квітень число людей, хворих COVID-19, збільшилася в РФ на кілька порядків, досягнувши до 27 квітня майже 80 тисяч лише офіційно зареєстрованих випадків.

Смертність від нового коронавіруса в Росії, якщо знову-таки довіритися офіційною статистикою, поки не перевищує 1% від числа хворих, так що, по ідеї, не повинна суттєво позначитись на загальній статистиці за рік. Між тим вже можна простежити певну закономірність у ряді країн під час нинішньої пандемії відсоток летальних випадків зростав разом із збільшенням масштабів поширення захворювання.

Навіть якщо допустити, що в Росії він залишиться приблизно на тому ж рівні, що і зараз (близько 1%) і загальне число загиблих від вірусу за підсумками року складе 1000-2000 осіб (зараз, як відомо, більше 700 осіб), саме по собі це не дуже позначиться на загальній картині смертності. За інформацією, що видається Росстатом, вона продовжує у нас чудесним чином зменшуватися.

Однак ми приблизно вже розуміємо, які показники стану справ у Росії нас чекають, коли будуть опубліковані дані за березень і особливо за квітень. Про те, що буде в травні, червні, липні, і з епідемією, і з російською економікою, враховуючи не тільки епідеміологічну ситуацію, але й нинішній безпрецедентне падіння нафтових цін, сьогодні можна тільки здогадуватися.

Зрозуміло, кого в такій ситуації буде в першу чергу рятувати Кремль. Банкам, як відомо, практично відразу ж після початку нинішньої кризи були виділені серйозні субсидії. Не залишаться без підтримки і великі нафтові і газові компанії, а ось звичайні люди, судячи з того, що робиться зараз, будуть отримувати підтримку за залишковим принципом — в останню чергу і не всі.

У такій ситуації передбачити демографічні результати року не так складно. Очевидно, що нас чекає новий стрибок падіння народжуваності і зростання смертності, який, боюся, буде складно прикрити навіть викладками Росстату.