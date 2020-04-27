У США студентка винайшла «татуювання» від коронавіруса

Студентка Технологічного інституту Джорджії в США винайшла оригінальний спосіб боротьби з поширенням коронавіруса. Про це повідомляє CNN.

Зокрема, студентка Ганна Тешо розробила систему Touch, яка зовні нагадує татуювання. Сама система являє собою крихітні мотори. Такі «татуювання» друкуються на плівці, яка потім наноситься на шкіру в чотирьох місцях — на зап’ястях і в районі вух.

За задумом конструктора, прикріплена на зап’ясті система буде вібрувати, коли людина спробує доторкнутися до свого обличчя. З часом Touch змусить користувача послабити або припинити шкідливу звичку торкання руками обличчя.