Кабмін вирішив виділити 6 млрд грн для ФССУ і бізнесу

Український уряд виділить 6 мільярдів гривень для Фонду обов’язкового соціального страхування. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Так, Кабінет міністрів ухвалив виділити 6 мільярдів гривень для ФССУ, щоб відомство могло погасити всі заборгованості перед українцями.

З цієї суми буде виділено 1,27 мільярда гривень на виплату посібників по безробіттю. Також збільшать мінімальні допомоги безробітним до 1 тисячі гривень.

Іншу суму виплатять малому і середньому бізнесу, щоб вони могли допомогти своїм працівникам, у яких скоротилося робочий час під час карантину.

«Прийнята постанова, яким виділено 6 мільярдів гривень, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша — це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга — допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхніх працівників і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця», — пояснив міністр економіки Ігор Петрашко.