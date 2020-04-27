Під Одесою бандити викрали хлопця і жорстоко катували його на кладовищі

В Одеській області на трасі бандити викрали хлопця і влаштували йому справжні тортури. Вони відвезли його на кладовище, де били і навіть прострелили ногу, а потім засунули його в багажник автомобіля.

Але жертві вдалося втекти. Про це повідомляє Українська Служба Інформації з посиланням на начальника слідчого управління поліції в Одеській області Сергія Шайхета.

Рецидивіст з Грузії і двоє його спільників з Чорноморська на трасі підрізали автомобіль. Вони виштовхали 25-річного водія з салону і змусили сісти в їх машину. Свою жертву вони відвезли на кладовище, де втрьох били і прострелили ногу. Після тортур вони змусили хлопця залізти в багажник автомобіля. Але дивом йому вдалося втекти. Викрадачі стріляли йому в спину, але не потрапили. Поліції вдалося затримати всіх членів банди.

Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України. Київський суд Одеси обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

