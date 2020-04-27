Арахамія не виключає, що у четвер Рада розгляне призначення Саакашвілі на посаду віце-прем’єр єра

Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія не виключає, що у четвер на позачерговому засіданні Верховної Ради розглянуть питання призначення колишнього президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра.

Про це Арахамія заявив під час брифінгу, – передає УНН. “На цей четвер ми ще не визначились з порядком денним – буде порядок ініційований парламентом, там немає цього питання. Альо я не виключаю той факт, що за ініціативою Офісу Президента може бути додане кадрове питання, додане у порядок денний позачергового засідання, яке відбудеться у четвер”, – сказавши він.

Окрім того, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук зазначає, що має юридичні застереження щодо призначення Саакашвілі на посаду до Кабміну. “У будь-якому випадку я переконана, що Міхеїл Ніколозович знайде своє місце, і ми справді будемо дякувати йому за енергію, яку він готовий вкладати і розбудовувати нашу державу. Я вважаю, що його місце буде краще і ефективніше саме в Офісі Президента.

Нам не вистачає комунікації в трикутнику “Офіс Президента – парламент – Кабмін”, – додала вона.