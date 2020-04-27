Український лікар гнівно звернувся до влади з-за спалаху COVID-19 серед медиків

Влада Житомирської області вводять суспільство в оману щодо ситуації з масовим зараженням коронавірусом COVID-19 медиків у місті Бердичів.

Так, місцевий лікар Ігор Рибинський відреагував у Facebook на заяву начальника управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Миколи Суслика про те, що інфікування коронавірусом сталося через медпрацівника, яка контактувала з приїжджим з-за кордону, а потім, не знаючи, що вона є хворий, заразила не тільки пацієнтів, але й інших медиків.

«Я, працюючи лікарем, намагаюся висловлювати свої думки на основі фактів і доказів, у професійній діяльності теж спробую розставити всі крапки над «ї», – написав він.

Рибинський розповів про реальному розвитку подій:

26 березня в очне і лоротделение лікарні Бердичева були переведені четверо пацієнтів з інфекційного відділення. Всі вони були хворі – мали гіпертермію, кашель. Частина з них були контактні за COVID-19. У трьох з чотирьох на момент перекладу була рентгенологічно або КТ підтверджена пневмонія.

Через вісім днів у маніпуляційної медсестри, яка безпосередньо надає допомогу хворим, з’явилися ознаки ГРВІ, а саме підвищення температури, слабкість. У зв’язку з неконтрольованою гіпертермією її госпіталізували в інфекційне відділення, де через дві доби підтвердили коронавірус.

Відділення закрилося, весь персонал пішов на 14-денну самоізоляцію.

Родина медсестри, в тому числі її клінічно здоровий чоловік, який повернувся з-за кордону, зробили тести на коронавірус методом ПЛР – результат негативний. Чоловік і діти по сьогоднішній день здорові.

У двох з чотирьох хворих, які були переведені в очне відділення з інфекційного, підтвердилася коронавірусна інфекція. Вони знаходяться на лікуванні в інфекційному відділенні в той же час, що і медсестра.

Весь колектив відділення після періоду самоізоляції протестировался методом ПЛР – результат негативний.

«Виходить медична сестра за період хвороби не заразила ні колег, ні рідних. Враховуючи вищезазначене, керуючись законами логіки і здорового глузду, важко не зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки в цій ситуації», – підкреслив лікар.

Тому у нього виникло три питання:

Чому комісія управління охорони здоров’я вирішила по іншому?

Чому вводиться в оману суспільство і знову формується образ медичного працівника, який не допомагає, а шкодить?

Чому медсестра, яка виконувала свій професійний обов’язок, стає об’єктом громадської цькування?

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