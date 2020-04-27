Зеленський — Макрону: «Закон про банки для нас в пріоритеті. Я впевнений, що ми його проголосуємо»

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові запевнив свого французького колегу Еммануеля Макрона, що депутати підтримають законопроект про банки, що відкриває можливості для співпраці з МВФ.

Про це Цензор.НЕМАЄ повідомляє з посиланням на прес-службу глави держави.

Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, тому що це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ», — підкреслив Зеленський в розмові.Макрон високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні і особисту роль Зеленського в цьому процесі.

Зеленський також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС, і висловив надію на швидке прийняття на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом EUR 1,2 млрд для подолання наслідків пандемії COVID-19.