ЗАЗ припинив випуск легкових автомобілів

Запорізький автомобільний завод (ЗАЗ) припинив випускати автомобілі Lada в рамках аудиту, який проводила компанія Renault. Причина – брак машинокомплектів.

Машинокомплекти для автомобілів Lada на ЗАЗ поставлялися з Росії. Однак, після введення в березні через коронавіруса карантину, межі закрилися і, як наслідок, припинилися поставки від «Автовазу».

Після того, як закінчилися всі машинокомплекти, в Запоріжжі припинили випускати легкові автомобілі. Можливо, це продовжиться після скасування карантину.

Renault з минулого року вивчає можливість організації в Запоріжжі серійного виробництва автомобілів. Французи вже кілька місяців проводять аудит Зазу. В тому числі вони в якості експерименту почали випускати чотири моделі бренду Lada. Ці машини продаються в українських дилерів.

Автомобілі Lada українського складання коштують дешевше, ніж аналогічні моделі російської збірки. Так, кросовер Lada XRay української збірки в базовій комплектації коштує від 305 760 грн, а російської збірки – від 320 320 грн.