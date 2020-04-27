У Москві собака порушника режиму самоізоляції покусав поліцейського

Четверо москвичів в карантин влаштували пиятику на дитячому майданчику на півдні столиці. Поліцейські склали на них протоколи за порушення режиму самоізоляції.

Інцидент, як повідомили в прес-службі столичної поліції, був зафіксований 26 квітня на вулиці Лестева. Четверо жителів столиці перебували на вулиці разом з собакою, яка вкусила поліцейського, який вимагав від них проїхати у відділ МВС для розгляду. Крім того, один із порушників, 38-річний чоловік, спробував сховатися і кілька разів ударив співробітника поліції, але був затриманий.

У поліції зазначили, що в результаті інциденту двоє співробітників з травмами звернулися до медиків.

Матеріали перевірки за фактом нападу на поліцейського направлені в органи слідства.