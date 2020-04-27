Вчені розкрили деталі людських жертвоприношень майя та ацтеків

Експертам вдалося визначити, що під час ритуальних жертвоприносин індіанців Центральної Америки, під час яких жерці витягували серце з тіла жертви, робилося це трьома різними способами.

Мексиканські вчені встановили подробиці людських жертвоприношень у древніх цивілізацій — майя та ацтеків. Фахівці дізналися, як саме індіанці видаляли серце і кров нещасним жертвам, пише Current Anthropology.

Так, автори наукової роботи проаналізували людські останки і співвіднесли сліди ран з історичними джерелами, в яких описуються церемонії виймання серця з грудей принесених у жертву людей.

Вчені вивчали характер отворів у грудних клітках. Для цього фахівці скористалися сучасними методами судово-медичної експертизи.

Їм вдалося з’ясувати, що індіанці під час жертвопринесення витягували серце трьома способами: робили розріз під ребрами (субдіафрагмальна торакотомія), між ребрами (міжреберна торакотомія) і через грудину кістку (поперечна двостороння торакотомія).

Відзначається, що серце і кров при цьому пропонувалися божествам, які представляють Сонце і Землю, в знак визнання їх самопожертви під час створення Всесвіту.

: korrespondent.net