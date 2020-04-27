Зеленський впевнений, що Рада ухвалить «антиколомойський» закон

Президент України Володимир Зеленський заявивши, що впевнений, що Верховна Рада ухвалить банківський закон, необхідний для відновлення співпраці між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Про це Зеленський заявив під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, — передає Офіс президента.

Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ», — заявив президент. Він також сказав, що очікує на швидке ухвалення Євросоюзом рішення щодо затвердження нової макрофінансової програми для України на 1,2 мільярда євро для подолання наслідків коронавірусу.