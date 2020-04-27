Новій Зеландії вдалося зупинити поширення коронавірусу, — прем’єр-міністр

Прем’єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні довелося зупинити поширення коронавірусу і найближчим часом там знімуть жорсткі обмеження. Про це повідомляє Громадське.

«У країні немає непомітної передачі вірусу. Ми виграли цю битву. Але ми маємо бути пильними, якщо ми хочемо, щоб так і залишилося», — сказала Ардерна. Зазначається, що у неділю у країні зафіксували лише один випадок інфікування.

З 28 квітня у Новій Зеландії відкриють школи для дітей до 10 років, які не можуть навчатися вдома чи їхнім батькам потрібно на роботу, та деякі бізнеси, які зможуть дотримуватися заходів безпеки. Втім, прем’єр-міністерка наголосила, що все ще діятимуть обмеження на соціальні контакти. Гендиректор охорони здоров’я Нової Зеландії заявивши, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер у країні «знають, звідки вони братимуться».

Загалом у Новій Зеландії виявили 1 469 випадків інфікування, з них 1 180 людей одужали та 19 померли. Наразі лікуються ще 270 людей, одна людина у важкому стані.