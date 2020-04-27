Справа Гандзюк передали в суд. Активісти кажуть, що справа «зливають» на користь Мангера — мало зібрали доказів

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила розслідування кримінальної справи за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і його помічника Олексія Левіна в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляється в Telegram-каналі спецслужби.

За словами голови СБУ Івана Баканова, робота зроблена професійно, а наявних доказів вистачить для переконливого обґрунтування версією обвинувачення в суді.

«Сподіваюся, цю справу буде розглянуто в першу чергу. Виконавці і замовники вбивства Катерини Гандзюк отримають заслужене покарання», — сказав він.

Мангер звинувачується в тому, що, перебуваючи у змові з Левіним, став організатором нанесення жінці тяжких тілесних ушкоджень, які стали причиною її загибелі.

«Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 121 КК України», — сказано в повідомленні СБУ.

Про те, що слідство закінчено, повідомлені всі зацікавлені сторони. Їм надано доступ до матеріалів справи. Після того, як сторона захисту з ними ознайомиться, справу буде передано до суду для розгляду по суті.

У свою чергу Офіс генпрокурора сьогодні провів брифінг на цю тему.

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» на сторінці в Facebook заявили про своє негативне ставлення до факту оголошення про закінчення розслідування. Вони називають те, що відбувається «зливом справи».

За їх інформацією до встановлених строків розслідування ще три місяці. Слідчі дії не закінчені. У тому числі й ініційовані потерпілою стороною. На те, щоб передавати справу в суд, вважають активісти, давно наполягають адвокати Мангера, розраховуючи таким чином на виправдання. Офіс генпрокурора пішов на зустріч захисту.

Це сталося, незважаючи на те, що Левін відмовився від співпраці зі слідством і так і не дав свідчень.

Активісти впевнені: Мангер вже передав близьким Левіна частину грошей за мовчання. Передбачуваний співорганізатор нападу Ігор Павловський показань також не дав. Тому в русі припускають, що Мангер домовився з керівництвом прокуратури про недоторканності, зібравши необхідну для цього суму грошей.

«У нас єдине пояснення: інформація про те, що Мангер збирав гроші, підтверджується. Зібрав. Заніс. Домовився», — роблять висновок активісти.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відсторонила свого заступника Віктора Тропака від розслідування низки справ, серед яких справи Майдану, вбивство Катерини Гандзюк і справа Сергія Стерненко.