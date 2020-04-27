Екс-головний санлікар про відкриття ринків: У супермаркетах набагато небезпечніше

Рішення уряду про відкриття ринків в умовах пандемії коронавіруса не тягне за собою небезпеки. Про це в коментарі InfoResist заявив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.

За його словами, закривати ринки в Україні зовсім не потрібно було.

«Тому що, ви ж розумієте, що ризики в закритому приміщенні ТЦ або супермаркету набагато вище, ніж ризики на відкритому ринку, де всі провітрюється і є сонячне світло. Тому, я вважаю, що рішення про закриття ринків було абсолютно неправильним і шкідливим», — говорить він.

Разом з тим Протас підкреслює, що ринки повинні працювати, при цьому дотримуючись певних заходів, серед яких температурний скринінг, масковий режим, дезинфекцію поверхонь і т. д.

«А з точки зору епідеміологічного процесу воно нічим не відрізняється від інших об’єктів торгівлі, які зараз працюють. Зайдіть зараз у будь-торговий центр, на касі будуть черги, в потилицю один одному дихають і не дотримуються дистанції. І ми не має якогось істотного коливання захворюваності», — підкреслює екс-головний санлікар.

Протас також додав, що сьогоднішні карантинні заходи в Україні не є дієвими, так як уберегтися від вірусу на 100% просто неможливо. Найбільш дієвим захистом експерт називає соціальну дистанцію, так як єдиним джерелом інфікування є хвора людина.

«Тобто людина виділяє збудник, тільки якщо з такою людиною контактувати, тоді відбувається зараження. Якщо дотримуватися рекомендацій і без зайвих потреб не наближатися до людей, то це буде найбільш дієвий механізм захисту. Все інше – від лукавого, надумане, певне змагання політиків у творчості», — резюмував він.