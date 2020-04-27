З’явилися імена перших претендентів на керівні посади в Податкову, поки непрохідні

Після звільнення двох головних фіскалів країни, та оголошення конкурсу на посаду голови Державної податкової служби (документи приймаються до 27 квітня 2020 року), на сайті єдиного державного реєстру декларацій стали з’являтися перші кандидати.

Особистості маловідомі і навряд чи прохідні.

Єлизавета Рошуорова, яка в 2019 році ніде не працювала, не мала доходів і будь-яких активів. За винятком квартири у матері в Києві на 32 м. кв, а також автомобіля чоловіка Hyundai Tiburon (2003 р. в.). Навряд чи це прохідний кандидат, швидше за все, людина з фантазією. Вона навряд чи виконає кваліфікаційні вимоги та документи подала для «масовки».

Вона не перший раз провалить конкурс, з нею вже таке траплялося на інших позиціях. У червні 2019 року Рошуорова подала декларацію кандидата на посаду Державного експерта експертної групи з питань європейської інтеграції Міністерства фінансів України.

До 2018 року Рошоурова була керівником підприємства «ГОЛДТРАНС ЛТД» зі статутним капіталом 1 тис. гривень. Основний вид діяльності компанії — вантажний автомобільний транспорт. Сьогодні дана компанія має податковий борг у розмірі 23 тис. гривень. Також вона є чинним приватний підприємець, основним видом діяльності якої є «надання інших інформаційних послуг».

На посаду заступника керівника ДПС претендує якась Наталя Репеха, яка в 2019 році почала працювати в Головному управлінні Державної фіскальної служби в Київській області. Її зарплата там склала 8 тис. гривень. Ще 300 тис. гривень вона заробила від продажу рухомого майна.

Вона також навряд чи виконає кваліфікаційні вимоги. А її прагнення у ДПС пояснюється підприємницькою активністю дружина: Олександр Репеха є одним із засновників інтернет-магазину Skidka.ua, а також IPC Group, де разом зі своїм партнером Олександром Тен в 2020 році почав виробляти телевізори під брендом SATELIT. Також він є власником ТОВ «Рокферд», яке займається оптовою торгівлею побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку і зображення.

Незважаючи на таку активну діяльність, Репеха офіційно запрацював в 2019 році 120 тис. гривень як директор підприємства і 60 тис. гривень — від оренди майна.

Наталія Репеха разом з чоловіком володіють двома квартирами в Києві (59 м. кв.) та Київської області (57 кв.м), нежитловим приміщенням у Бучі (56 м. кв.), а також автомобілем BMW Х6, купленим у 2014 році більш ніж за 1 млн гривень.

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