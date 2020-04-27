Жорстоко вбивали: у Львові знайшли тіло жінки в покинутій військовій частині

У Львові на території закинутої військової частини знайшли тіло 38-річної жінки.

Як інформує прес-служба поліції львівщині, за фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«27 квітня близько 7:00 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території закинутої військової частини на вулиці Патона у Львові виявлено тіло жінки без ознак життя зі слідами насильницької смерті», – розповіли правоохоронці.

На місці події працювали слідчо-оперативна група Залізничного відділу поліції, оперативники кримінальної поліції, слідчі, кінолог і співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці встановили, що вбита є місцевою жителькою.