В. о. мера Українки Тетяна Кучер знайшла лазівку в законі для подальшого розкрадання грошей

Виконавчий комітет Української міської ради (Київська область) протягом одного дня — 17 квітня 2020 року оголосив більше 23 тендерних процедур на загальну суму 2,1 млн гривень: 198`774.00 грн — Розробка технічної документації: схем санітарного очищення с. Плюти Української міської ради в м. Українка, Обухівського району, Київської області; 198`250.00 грн. — Розробка та погодження звіту з СЕО (стратегічна екологічна оцінка);
92`518.74 грн. — Поточний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання з частковою заміною запірної арматури та ділянок трубопроводів у житловому будинку по вул. Юності, 25 м. Українка Обухівського району Київської області;
35`100.00 грн — Авторський нагляд на об’єкті: Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Спортивного комплексу «Енергетик» за адресою: пр-т Дніпровський,15-Б, в м. Українка, Обухівського району, Київської області; 33`328.92 грн — Офісне приладдя для ДНЗ Сонечко;
196`318.32 грн — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському,25 м. Українка, Обухівського району, Київської області.Виконавець ТОВ «Укрбалтінвест»;
136`234.80 грн — Коригування проектно-кошторисної документації по об’єктах єкту: Реконструкція самоплинного скидного колектору очищенних стічних вод діаметром 500-1000 мм протяжністю 2146 погонних метрів методом санації в м. Українка, Обухівського району, Київської області. Виконавець ТОВ «Інжпроектсервіс»;
144`000.00 грн — Послуги естрадних артистів: організація виступу артистів на концертах 2020 року;
181`000.00 грн — Організація заходів на 2020 рік для ПК Енергетик; 130`624.76 грн — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському,22 м. Українка, Обухівського району, Київської області;
76`862.33 грн — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському,21 в м. Українка, Обухівського району, Київської області;
152`760.43 грн. — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському,19 в м. Українка,Обухівського району,Київської області;
150`068.83 грн. – Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському, 20 м. Українка, Обухівського району, Київської області;
62`435.34 грн — Поточний ремонт дитячих майданчиків «Кораблик» і «Паровозик» в м. Українка, Обухівського району, Київської області;
196`318.32 грн — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Дніпровському,18 м. Українка, Обухівського району, Київської області;
196`696.04 грн — Поточний ремонт дитячого майданчика по пр-т Будівельників,8 м. Українка, Обухівського району, Київської області;
137`147.30 грн -Поточний ремонт трьох майданчиків для збору сміття з встановлених огородження по вул. Соснова,6, вул.Будівельників,8 та по пр-т Дніпровському,25 м. Українка, Обухівського району, Київської області;
175`363.61 грн — Облаштування майданчику для вигулу собак на території м. Українка, Обухівського району, Київської області; 86`000.00 грн — Розробка схеми визначення площ прибирання прибудинкових територій та місць загального користування, територій підприємств і установ центральної частини м. Українка;
838`748.00 грн — Розробка проектно-кошторисної документації по об’єктах єкту: Реконструкція системи поливу з влаштуванням автоматичного контролю та озеленення частини набережної р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області;
98`590.80 грн — Поточний ремонт системи опалення і гарячого водопостачання з частковою заміною трубопроводів гарячого водопостачаяння та теплоізоляцією трубопроводів системи опалення і гарячого водопостачання багатоквартирного будинку за адресою: м. Українка Обухівського району Київської області пр-т Дніпровський,12 (громадський бюджет);
1`475`239.20 грн — Капітальний ремонт та очищення мулових ям на території очисних споруд в м. Українка Обухівського району Київської області за адресою: вул. Промислова,61;
1`308`062.67 грн — Капітальний ремонт вбиральні на набережній р. Дніпро в м. Українка, Обухівського району, Київської області.
Дані тендеру проводилися без аукціону, оскільки відповідно до ст. 3 закону «Про публічні закупівлі» до замовників, не застосовуються норми закону, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги не перевищує 200 000 гривень, а робіт — 1,5 мільйона гривень. У чому ж причина такого поспіху? Все дуже просто, з 19 квітня 2020 року вступила в силу нова редакція закону «Про публічні закупівлі».
В ньому є багато змін, одне з яких — збільшення кількості конкурентних закупівель, тобто тих, у яких може взяти участь будь-постачальник.
Тепер, Українська міська рада буде зобов’язаний проводити спрощену закупівлі від 50 тис. гривень, а не від 200 тис. гривень. Саме ця норма змусила одним днем провести понад 20 закупівель, велика частина яких стосується ремонтних робот — та стаття витрат, при якій йде найбільше розкрадання грошей. Тому варто звернути увагу на всіх виконавців, які були відібрані міською радою, адже причини такого відбору цілком очевидні: ТОВ Чисте місто ЛТД; ТОВ «Ренток Груп»; ТОВ «Стугнабуд»; ТОВ «Укрбалтінвест» (обраний в більш ніж 10 підрядів);
ФОП Макодзеба Іван Борисович; КП «Міський ринок м. Українка»;
ФОП Корнієнко Лія Олександрівна;
ТОВ «Інжпроектсервіс»; ФОП Ступак О. О.;
ТОВ «Ізобуд проджект»;
Підприємство по обслуговуванню житла;
ФОП Бельський В. Ю.;
ТОВ «Атон інжиніринг». Варто також зазначити, що днем раніше, 16 квітня 2020 року, правоохоронці Київської області разом з СБУ біля будівлі Українського міськради затримали в. о. мера Тетяну Кучер (вона ж Тетяна Сафоник), за вчинення злочину, передбаченого статтею 191 КК — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
У момент затримання їй нібито стало погано, і її відвезли в інфекційне відділення лікарні Миронівського району зі скаргою на отруєння. Тепер вона є фігурантом кримінальної справи і буде знаходиться під домашнім арештом. Таке становище в. о. мера Українки Кучер також могло сприяти прискореному проведенню закупівель та потребує особливої уваги з боку слідства. Всі викладені факти пора розслідувати правоохоронцям.
Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro