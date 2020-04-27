Справа Гандзюк: у будівлі ВП пройшла акція протесту

Активісти вимагали звільнити генпрокурора Ірину Венедиктову і чекали пояснень від президента Володимира Зеленського про завершення досудового слідства.

У понеділок ввечері в Києві біля Офісу президента активісти влаштували акцію протесту через завершення досудового розслідування в справі активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє Громадське 27 квітня

Присутні зажадали звільнити генпрокурора Ірину Венедиктову і чекали пояснень від президента Володимира Зеленського про завершення досудового слідства.

Учасники акції вважають, що завершення досудового слідства передчасно, адже прокуратура і СБУ ще мають для цього три місяці.

«На думку активістів, це свідчить про «зливі справи» новим генеральним прокурором Іриною Венедиктової і грає на користь стороні захисту, оскільки останні зможуть заявляти про недостатню кількість доказів», – йдеться в повідомленні.

Протестувальники на акції запалили фаєри і скандували «Венедиктову у відставку» і «Хто замовив Катю Гандзюк».

До мітингувальників вийшли спікер президента України Юлія Мендель і прокурор по справі Андрій Сенюк. Мендель запевнила, що почула, ніж незадоволені активісти і додала, що поки реакції від президента ще немає.

Згодом до активістів вийшов і заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який відповідальний за справу Гандзюк. Він сказав, що нові докази у справі відсутні, тому справу передали в суд. У той же час тих, що вже отримали, на його думку, достатньо. Також Симоненко додав, що прокуратура розрахувала час так, щоб захист підозрюваних встигла ознайомитися з матеріалами справи, яких більше 50 томів.

За останніми даними, кілька десятків активістів вирушили протестувати біля будинку генпрокурора Ірини Венедиктової.