Виплати при народженні дитини: мами отримали нерадісну звістку

Виплати при народженні дитини, вагітності, тимчасової непрацездатності та інші види соціальної допомоги будуть надходити на рахунки українців з суттєвими затримками. Таку інформацію повідомили в прес-службі Фонду соціального страхування України, пише РБК-України.

Прогнозовані терміни затримок виплат — близько 13 днів. Пов’язані такі накладки з тим, що в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), адже обсяги виробництва в Україні скоротилися за пандемії коронавіруса і карантину в країні.

Термін затримки виплат на рахунку українців напряму залежить від щоденних грошових надходжень до бюджету фонду, зараз же спостерігається дефіцит майже 220 мільйонів гривень (за підсумками першого кварталу).

Соціальні виплати від Фонду соцстраху можуть затримуватися за такими напрямами:

допомоги з тимчасової непрацездатності (лікарняні);

допомоги по вагітності та пологах;

допомоги на поховання;

щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві тощо.

Що стосується виплат по непрацездатності, то їх прискорення залежить від дати подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних від роботодавця. Тому в ФСС рекомендують тримати зв’язок з роботодавцем і бухгалтером підприємства, щоб знати дату подання заяви.