Поліція вимагає від СК порушення справи проти жінки, жорстко затриманої за порушення самоізоляції

Поліція Чувашії повідомила про складання двох протоколів щодо жінки, жорстке затримання якої на очах дітей нещодавно зняли на відео очевидці. Крім того, в МВС направили матеріали в Слідчий комітет для вирішення питання про порушення справи про напад на поліцейських.

За версією МВС, мешканка Чебоксар, якій поліцейські зробили зауваження про порушення режиму ізоляції, стала кричати і ображати співробітників. «У момент припинення адміністративного правопорушення горожанка вдарила патрульного по обличчю, а її родичка вкусила дільничного уповноваженого поліції УМВС Росії по р. Чебоксари, в результаті чого поліцейському були заподіяні тілесні ушкодження у вигляді саден», — заявили в поліції, додавши, що матеріали за даним фактом направлені в СУ СК Росії по Чувашії для прийняття процесуального рішення.

На жінку складені адміністративні протоколи за ст. 20.6 КоАП РФ («Невиконання вимог норм і правил з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій») і за ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Дрібне хуліганство, поєднане з непокорою законному вимозі представника влади або іншої особи, що виконує обов’язки по охороні громадського порядку або припиняє порушення громадського порядку»).