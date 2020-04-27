Топ-3 детокс коктейлів для здоров’я усього організму

Корисні і смачні зелені коктейлі для любителів детокс-дієт

Хоча думки науковців щодо цієї практики лишаються неоднозначними, виведення токсинів або детоксикація набуває все більшого поширення. Одним з найбільш простих і приємних способів очищення організму є детокс-коктейлі. Знай.ua пропонує декілька смачних рецептів таких напоїв, які можуть допомогти здоров’ю.

Базиліковий коктейль для нирок

На думку окремих спеціалістів, базилік є найкращою рослиною для допомоги ниркам. Однак людям з захворювання слід бути обережними з цим коктейлем і попередньо проконсультуватися з лікарем. Також зауважте, що цей напій досить калорійний.

Інгредієнти:

1 склянка мигдального молока

1/2 манго, нарізаного маленькими кубиками

1/2 склянки свіжого листя базиліку

1/2 банана

лід

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.

Коктейль з лимоном і кінзою від важких металів

Кінзі, також відомій як коріандр, приписують здатність виводити з організму важкі метали, у тому числі ртуть та свинець. Однак її специфічний смак краще пом’якшувати цитрусовими.

Інгредієнти:

1 склянка свіжого шпинату

1/2 склянки свіжої кінзи

1 склянка води

сік одного лимона

шматочок свіжого кореня імбиру, довжиною в 1 см

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.

М’ятний коктейль для очищення кишківника

М’ята вважається традиційним помічником у здоров’ї шлунку, її використовують для зменшення болей. Однак прибічники детокс-дієт також вірять, що м’ята допоможе прибрати токсини з товстої кишки і очистити шкіру.

Інгредієнти:

6 великих заморожених полуниць органічного походження

1 склянка натурального грецького йогурту без домішок

1/2 склянки кокосового молока

1 столова ложка меду

10 листочків м’яти

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.