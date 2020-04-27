Топ-3 детокс коктейлів для здоров’я усього організму

Корисні і смачні зелені коктейлі для любителів детокс-дієт
Хоча думки науковців щодо цієї практики лишаються неоднозначними, виведення токсинів або детоксикація набуває все більшого поширення. Одним з найбільш простих і приємних способів очищення організму є детокс-коктейлі. Знай.ua пропонує декілька смачних рецептів таких напоїв, які можуть допомогти здоров’ю.
Базиліковий коктейль для нирок
На думку окремих спеціалістів, базилік є найкращою рослиною для допомоги ниркам. Однак людям з захворювання слід бути обережними з цим коктейлем і попередньо проконсультуватися з лікарем. Також зауважте, що цей напій досить калорійний.
Інгредієнти:
- 1 склянка мигдального молока
- 1/2 манго, нарізаного маленькими кубиками
- 1/2 склянки свіжого листя базиліку
- 1/2 банана
- лід
Спосіб приготування:
Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.
Коктейль з лимоном і кінзою від важких металів
Кінзі, також відомій як коріандр, приписують здатність виводити з організму важкі метали, у тому числі ртуть та свинець. Однак її специфічний смак краще пом’якшувати цитрусовими.
Інгредієнти:
- 1 склянка свіжого шпинату
- 1/2 склянки свіжої кінзи
- 1 склянка води
- сік одного лимона
- шматочок свіжого кореня імбиру, довжиною в 1 см
Спосіб приготування:
Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.
М’ятний коктейль для очищення кишківника
М’ята вважається традиційним помічником у здоров’ї шлунку, її використовують для зменшення болей. Однак прибічники детокс-дієт також вірять, що м’ята допоможе прибрати токсини з товстої кишки і очистити шкіру.
Інгредієнти:
- 6 великих заморожених полуниць органічного походження
- 1 склянка натурального грецького йогурту без домішок
- 1/2 склянки кокосового молока
- 1 столова ложка меду
- 10 листочків м’яти
Спосіб приготування:
Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.