Повінь – зміна системи

Menu
Close

Топ-3 детокс коктейлів для здоров’я усього організму

28.04.2020

Корисні і смачні зелені коктейлі для любителів детокс-дієт

Хоча думки науковців щодо цієї практики лишаються неоднозначними, виведення токсинів або детоксикація набуває все більшого поширення. Одним з найбільш простих і приємних способів очищення організму є детокс-коктейлі. Знай.ua пропонує декілька смачних рецептів таких напоїв, які можуть допомогти здоров’ю.

Базиліковий коктейль для нирок

На думку окремих спеціалістів, базилік є найкращою рослиною для допомоги ниркам. Однак людям з захворювання слід бути обережними з цим коктейлем і попередньо проконсультуватися з лікарем. Також зауважте, що цей напій досить калорійний.

Інгредієнти:

  • 1 склянка мигдального молока
  • 1/2 манго, нарізаного маленькими кубиками
  • 1/2 склянки свіжого листя базиліку
  • 1/2 банана
  • лід

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.

Коктейль з лимоном і кінзою від важких металів

Кінзі, також відомій як коріандр, приписують здатність виводити з організму важкі метали, у тому числі ртуть та свинець. Однак її специфічний смак краще пом’якшувати цитрусовими.

Інгредієнти:

  • 1 склянка свіжого шпинату
  • 1/2 склянки свіжої кінзи
  • 1 склянка води
  • сік одного лимона
  • шматочок свіжого кореня імбиру, довжиною в 1 см

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.

М’ятний коктейль для очищення кишківника

М’ята вважається традиційним помічником у здоров’ї шлунку, її використовують для зменшення болей. Однак прибічники детокс-дієт також вірять, що м’ята допоможе прибрати токсини з товстої кишки і очистити шкіру.

Інгредієнти:

  • 6 великих заморожених полуниць органічного походження
  • 1 склянка натурального грецького йогурту без домішок
  • 1/2 склянки кокосового молока
  • 1 столова ложка меду
  • 10 листочків м’яти

Спосіб приготування:

Збити всі складники у блендері до однорідної маси. Вживати відразу, щоб уникнути окислення інгредієнтів.

Читайте також:   Лондонський суд залишив у силі ордер на арешт Ассанжа

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *