У Росії послушник лаври спалив себе через коронавіруса

У Російській Федерації послушник Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко вчинив самоспалення після того, як дізнався, що хворий коронавірусом. Про це повідомляє Baza.

Пелипенко потрапив у лікарню 16 квітня з пневмонією. Однак незабаром він отримав позитивний тест на COVID-19.

У ніч на 24 квітня пацієнт втік з медустанови через вікно, вирвавши москітну сітку. А через кілька годин його привезли в лікарню з опіками 90 відсотків тіла.

Як розповіли очевидці, чоловік облився легкозаймистою рідиною на ґанку церкви, розташованої на території лікарні.

Незабаром служник лаври помер.