Бунт на кораблі: евакуйованих з Туреччини українців не випускають на берег

У понеділок, 27 квітня, в Чорноморський морський порт (під Одесою) з Туреччини теплохід-пором доставив понад 90 громадян України, евакуйованих із Стамбула, Ізміра і Бурси. Як повідомили в Мзс, це люди різного віку, включаючи дітей. Найменшою пасажирці, Софійці, всього півтора року. Всі вони доставлені на батьківщину, проте тут сталося непередбачене.

Частина пасажирів заявила, що відмовляється від обов’язкової обсервації, посилаючись на те, що ще в турецькому місті Карасу вони підписали відповідні документи про обов’язкову самоізоляції по прибутті в Україну. За словами самих пасажирів, зараз їх хочуть відправити на двотижневу обсервацію в одеський санаторій імені Пирогова.

«Ми категорично не згодні з такою постановкою питання і наполягаємо на тому, щоб нас відпустили по домівках, де ми, як і було обумовлено, відбудемо термін самоізоляції», — заявляють протестувальники.

За словами пасажирів, капітан судна поставив їх перед вибором: або вони їдуть в запропоноване місце, або залишаються у відкритому морі.

У порту пояснюють, що діє певна процедура, згідно з якою які прибули з-за кордону пасажирів обов’язково повинні доставити для проведення ПЛР-тестування на коронавірус. Конкретно — в санаторій імені Пирогова, що на одеському Куяльнику.

«Навіть якщо є домовленість про режим самоізоляції, вони повинні зареєструватися в мобільному додатку, написати відповідну заяву і тільки після цього зможуть відправитися додому», — уточнили в порту.

В даний час переговори з обуреними пасажирами тривають.