Туристи не приїхали: на Буковині знищили 2 мільйони тюльпанів

У Чернівецькій області агробизнесмену довелося пустити під ніж два мільйони тюльпанів. Із-за введеного карантину знамениті тюльпанові поля закрили для туристів. Щоб зберегти цибулини, квітучі тюльпани було вирішено зрізати і запастися посадковим матеріалом на наступний сезон.

Власник бізнесу Олександр Стратійчук в коментарі АСС оцінив свої збитки в 20 тисяч доларів. Після введення карантину стало зрозуміло, що два з трьох тюльпанових полів так і не відкриються. Були надії, що частково окупити збиток вдасться третім полем в селі Мамаївці. Його планувалося відкрити 24 квітня, в день закінчення карантину. Але після того, як заборонні заходи продовжили, довелося зрізати квіти і на третьому ділянці.

Тюльпанові поля у Чернівецькій області щорічно відвідували тисячі туристів — в основному заради яскравих фотосесій. Приїжджали в цветоводческое господарство і цінителі тюльпанів за рідкісними і незвичайними сортами.