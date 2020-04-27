Коронавирусный шантаж: на Миколаївщині нібито хворий COVID-19 підсудний оплевал суддю

У Миколаївській області обвинувачений під час засідання суду плюнув в суддю і заявив, що хотів заразити її гепатитом і коронавірусом.

Як повідомляє Судова влада України, 23 квітня під час розгляду клопотання прокурора про продовження утримання під вартою обвинувачений заявив, що суд був ліквідований.

«В грубій формі, з використанням нецензурних слів, обвинувачений вигукував, що суд є „приватним підприємством і шарашкиною конторою“, яка працює на замовлення, він знає господаря суддів і ліквідує суддів швидше, ніж сам господар», — наголошується в повідомленні.

Потім, за словами судді, обвинувачений через отвір скляній решітки, де він в той час перебував, двічі плюнув на мене в область голови і обличчя».

Потім обвинувачений повідомив, що має низку хронічних захворювань, в тому числі хворіє на гепатит і хворів СОVID-19 наприкінці березня».

Він заявив, що йому зрозумілі наслідки вчинку.

Суддя зазначає, що дії обвинуваченого створили для неї загрозу зараження небезпечними для життя інфекційними хворобами.

Вища рада правосуддя перевірить викладені суддею факти і прийме рішення.