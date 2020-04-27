Максимальну суму поповнення карток знизять до 5 тисяч: ПриватБанк розкрив деталі

З 28 квітня максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта знизиться з 15 тисяч гривень в день до 5 тисяч.

Як передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Приватбанку, зміни пов’язані з набуттям чинності закону про фінансовий моніторинг.

На грошові перекази з картки на картку (р2р) обмеження розповсюджуватись не будуть, оскільки власники карток надали свої дані у банк під час їх оформлення.

«Якщо клієнт проходив ідентифікацію в банку, то додаткова ідентифікація буде не потрібна. Клієнту необхідно авторизуватися на карті або номером телефону в дистанційних каналах або пройти верифікацію по карті або за телефоном у співробітника відділення», – сказано в повідомленні.

Обмеження для неідентифікованих клієнтів у 5 тисяч гривень також будуть поширюватися на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит, при цьому для здійснення комунальних та податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.