МВС закликає врегулювати сурогатне материнство, аби унеможливити торгівлю дітьми

Міністерство внутрішніх справ закликало Верховну Раду врегулювати питання сурогатного материнства, щоб унеможливити продажу немовлят за кордон.

Про це заявив заступник міністра Антон Геращенко, — передає Громадське.

Він нагадав про останній випадок продаж немовлят за кордон — у Києві викрили групу з 5 українців та трьох громадян Китаю, яка прикривалась сурогатним материнством.

«Вони продавали дітей, народжених українськими жінками, в Китай за гроші. Такий собі «супермаркет» із торгівлі новонародженими. Послуги посередників при народженні дитини в Україні потенційним батькам коштували близько 50 тисяч доларів США», — сказав заступник міністра.

Геращенко уточнивши, що після народження дитини сурогатна мати давала згоду на заміну батьків у свідоцтві про народження, внаслідок чого за документами батьками ставали громадянин КНР і його фіктивна дружина. «Надалі громадянин КНР, маючи документи, що підтверджують його батьківство, вивозив дитину за межі України», — сказав чиновник.

Він заявив, що вищенаведена схема реалізується абсолютно законними методами — все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами, і воно навіть не потребує нотаріального посвідчення.

Водночас ті, що дитину фактично купують, є злочином. «Продажу новонародженого дитя — це повний склад злочину, передбачений статтею 149 Кримінального Кодексу України «Торгівля людьми». Україна не винна буті напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми», — сказав представник МВС. У МВС додали, що перевіряють ще 140 громадян Китаю на предмет причетності до покупки новонароджених дітей в Україні.