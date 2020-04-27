Долара дадуть постояти на місці, а НБУ вмовляє держбанки і «Нафтогаз» на купівлю ОВДП

Останній тиждень квітня розпочалася з невеликого здешевлення долара: 27 квітня його курс на міжбанку опустився на 5 копійок і зупинився в рамках 27,07-27,09 грн/$. Однак середні ціни готівкового «американця» з п’ятниці не змінилися: на продажі залишилися в рамках 27,35-27,45 грн/$, на купівлю — 26,90-27,05 грн/$.

Міжбанківські торги були не просто млявими, а відверто пасивними. Обсяг пропозиції був мінімальним за весь місяць — $60 млн (при середньому обсязі квітня в районі $150 млн). Але навіть його ринок не зміг поглинути: не було помітних покупок долара ні з боку Сітібанку, ні Креді Агріколь Банку. Домінував регулятор.

«Торги характеризувалися низькою активністю і помірною ревальвационной динамікою. Вона дала можливість викупити Нацбанку $20 млн за 27,08 грн/$, що стало локальним курсових дном», — прокоментував «Країні» ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Бізнес взяв паузу і буде активізуватися по мірі надходження коштів:

Експортери вичікують з більш-менш великими продажами долара. Оскільки все ще сподіваються на відшкодування з ПДВ від Держказначейства. Поки отримали лише одне крихітне перерахування: 24 квітня порядку 251,4 млн грн. Активніше конвертувати валютну виручку почнуть, коли разуверятся в бюджетних відшкодуваннях. Поки їх чекають.

Покупці долара чекають гривневих вливань на рахунку. Мова не тільки про прямих імпортерів, які завозять готову іноземну продукцію, але і про українських виробниках, які закуповуються іноземні комплектуючі і сировина. Зараз підприємства не працюють із-за карантину, простоюють. Але їх керівництво сподівається на відновлення діяльності по мірі його послаблення, яке обіцяють влади, і буде мати потребу в коштах на відновлення діяльності.

На рахунок нової хвилі рефінансування після зниження облікової ставки НБУ робляться різні прогнози.

За одним, про перших нових договорах стане відомо вже на цьому тижні, за іншими — не раніше ніж через тиждень. Першопрохідцями повинні стати держбанки — насамперед, Укрексімбанк і Укргазбанк. Очікується, що їм будуть відкриватися кредитні ліміти, які вони будуть вибирати поступово.

На травень прогнозується виділення близько 40-50 млрд грн. Це тільки на кредитні проекти.

Передбачалося, що великі суми нацбанківського рефінансування також будуть виділятися на викуп у Мінфіну нових випусків облігацій внутрішньої держпозики і покриття дефіциту держбюджету.

На завтра, 28 квітня, уряд заявило розміщення двох доларових випусків — 6-місячного і 8-місячного. Без вказівки суми. А також одного випуску паперів без будь-яких ознак. За обсягом і валюті. Це може бути і гривня, і євро.

До речі, фінансисти вірять у те, що на цьому тижні Мінфін зможе вперше за останні півтора місяці розмістити свої ОВДП.

«Середня прибутковість для угод по гривневих держоблігацій на вторинному ринку на поточний момент становить близько 14-15% річних. Тому не виключається, що уряд завтра зможе вийти на прибутковість нового випуску в районі 11%», — вважає Невмержицький.

Злі язики запевняють, що нові папери будуть купувати в основному держбанки під тиском свого акціонера (Кабміну). Розповідають, що купити гривневі папери зараз вмовляють державний Приватбанк: що він може вкласти в них частину свого прибутку (дивідендів) за 2019 рік. Валютні ОВДП намагаються нав’язати іншим держструктурам, не виключається, що їх знову купить НАК «Нафтогаз», як це робилося в першому кварталі 2020 року.

Прямого впливу ОВДП-аукціонів на міжбанк і на курс гривні не очікується. Оскільки в ньому не прогнозується участь іноземних інвесторів.

28 квітня рух безготівкового курсу гривні прогнозується в рамках 27,04-27,12 грн/$.