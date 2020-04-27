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Долара дадуть постояти на місці, а НБУ вмовляє держбанки і «Нафтогаз» на купівлю ОВДП

28.04.2020

Останній тиждень квітня розпочалася з невеликого здешевлення долара: 27 квітня його курс на міжбанку опустився на 5 копійок і зупинився в рамках 27,07-27,09 грн/$. Однак середні ціни готівкового «американця» з п’ятниці не змінилися: на продажі залишилися в рамках 27,35-27,45 грн/$, на купівлю — 26,90-27,05 грн/$.

Міжбанківські торги були не просто млявими, а відверто пасивними. Обсяг пропозиції був мінімальним за весь місяць — $60 млн (при середньому обсязі квітня в районі $150 млн). Але навіть його ринок не зміг поглинути: не було помітних покупок долара ні з боку Сітібанку, ні Креді Агріколь Банку. Домінував регулятор.

«Торги характеризувалися низькою активністю і помірною ревальвационной динамікою. Вона дала можливість викупити Нацбанку $20 млн за 27,08 грн/$, що стало локальним курсових дном», — прокоментував «Країні» ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Бізнес взяв паузу і буде активізуватися по мірі надходження коштів:

  • Експортери вичікують з більш-менш великими продажами долара. Оскільки все ще сподіваються на відшкодування з ПДВ від Держказначейства. Поки отримали лише одне крихітне перерахування: 24 квітня порядку 251,4 млн грн. Активніше конвертувати валютну виручку почнуть, коли разуверятся в бюджетних відшкодуваннях. Поки їх чекають.
  • Покупці долара чекають гривневих вливань на рахунку. Мова не тільки про прямих імпортерів, які завозять готову іноземну продукцію, але і про українських виробниках, які закуповуються іноземні комплектуючі і сировина. Зараз підприємства не працюють із-за карантину, простоюють. Але їх керівництво сподівається на відновлення діяльності по мірі його послаблення, яке обіцяють влади, і буде мати потребу в коштах на відновлення діяльності.

На рахунок нової хвилі рефінансування після зниження облікової ставки НБУ робляться різні прогнози.

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За одним, про перших нових договорах стане відомо вже на цьому тижні, за іншими — не раніше ніж через тиждень. Першопрохідцями повинні стати держбанки — насамперед, Укрексімбанк і Укргазбанк. Очікується, що їм будуть відкриватися кредитні ліміти, які вони будуть вибирати поступово.

На травень прогнозується виділення близько 40-50 млрд грн. Це тільки на кредитні проекти.

Передбачалося, що великі суми нацбанківського рефінансування також будуть виділятися на викуп у Мінфіну нових випусків облігацій внутрішньої держпозики і покриття дефіциту держбюджету.

На завтра, 28 квітня, уряд заявило розміщення двох доларових випусків — 6-місячного і 8-місячного. Без вказівки суми. А також одного випуску паперів без будь-яких ознак. За обсягом і валюті. Це може бути і гривня, і євро.

До речі, фінансисти вірять у те, що на цьому тижні Мінфін зможе вперше за останні півтора місяці розмістити свої ОВДП.

«Середня прибутковість для угод по гривневих держоблігацій на вторинному ринку на поточний момент становить близько 14-15% річних. Тому не виключається, що уряд завтра зможе вийти на прибутковість нового випуску в районі 11%», — вважає Невмержицький.

Злі язики запевняють, що нові папери будуть купувати в основному держбанки під тиском свого акціонера (Кабміну). Розповідають, що купити гривневі папери зараз вмовляють державний Приватбанк: що він може вкласти в них частину свого прибутку (дивідендів) за 2019 рік. Валютні ОВДП намагаються нав’язати іншим держструктурам, не виключається, що їх знову купить НАК «Нафтогаз», як це робилося в першому кварталі 2020 року.

Прямого впливу ОВДП-аукціонів на міжбанк і на курс гривні не очікується. Оскільки в ньому не прогнозується участь іноземних інвесторів.

28 квітня рух безготівкового курсу гривні прогнозується в рамках 27,04-27,12 грн/$.

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